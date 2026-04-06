経済産業省の石看板経済産業省は6日、ホルムズ海峡を回避した中東産の代替原油の調達が5月以降に本格化するとの見通しを明らかにした。サウジアラビア西部の紅海側へパイプラインで送り、バベルマンデブ海峡から運び出すルートを想定。米国やアジア、中南米なども調達先の候補に挙がる。現時点で詳しい調達先は公表しなかった。日本は調達する原油の9割超がホルムズ海峡を経由し、エネルギーを中東産に依存する。ホルムズ海峡