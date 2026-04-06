６日午前９時５５分頃、東京都江戸川区江戸川の「今井停留所」で、停車していた都営バス（乗客２３人）が動き出し、１〜２メートル先のガードレールに接触して停止した。５０歳代の運転手が意識を失っており、乗客の１人が「ドライバー異常時対応システム（ＥＤＳＳ）」の非常ブレーキボタンを押した。けが人はいなかった。都交通局によると、バスは葛西駅前（江戸川区）から新小岩駅前（葛飾区）へ走る「新小２２系統」。運転