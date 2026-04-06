サッカー・ブラウブリッツ秋田です。約4か月の“ハーフシーズン”となっている明治安田J2・J3百年構想リーグは、この土日でシーズンを折り返しました。ブラウブリッツは、J1から降格してきた横浜FCに終盤、勝負強さを見せ、競り勝ちました。前節、PK戦の末に敗れ連勝が止まったブラウブリッツ。両チーム無得点で迎えた後半23分。ブラウブリッツは中盤でボールを奪うとすぐさま攻撃に転