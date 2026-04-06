去年12月に亡くなった秋田市出身の脚本家、内館牧子さんのお別れの会が5日に東京で開かれました。三種町出身の橋本五郎さんが「いつでもどこでも真剣勝負。でもその底には愛があった」と内館さんとの思い出を振り返りました。去年12月17日に急性の心不全により77歳で亡くなった、内館牧子さん。都内のホテルで開かれたお別れの会には、内館さんが脚本を手掛けたドラマに出演した俳優や出版関係者などが集まり、内館さんをしのびま