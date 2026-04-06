新たなスタジアム整備をめぐり、秋田市の沼谷市長は、その方向性を話し合う場を再開できる可能性があるとの考えを示しました。まずは、整備を中心的に担う事業主体を決めることになりますが、その先に進むためには、資金の確保が課題となっていて、今年度でどれだけ進展があるかは見通せない状況です。“この時季ならではの悩み”に、直面していると明かした、秋田市の沼谷市長。秋田市・沼谷市長「少しあの…鼻声ですが。この中に