秋田市の小中学校では、2週間の春休みを終え、6日から新学期です。新しい教科書に、新しい先生。子どもたちは、わくわくした様子で新たな学年のスタートを切りました。秋田市の中通小学校です。2週間の春休みを終え、2年生から6年生までの児童が、始業式に臨みました。式では、児童を代表して、新5年生の平山希子さんが抱負を述べました。平山希子さん「私は英語教室に通っていて、英語を話すのが得意なので、外国語の学習で