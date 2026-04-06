6日の県内は朝から晴れて気温が上がりました。この陽気で県内のサクラの開花も進んだようです。秋田地方気象台は、6日午前秋田市でサクラが開花したと発表しました。過去3番目に早い開花です。鴨下望美アナウンサー「民間の気象会社はきょうを開花予想日としています。開花が判断される秋田地方気象台の敷地内には多くの報道陣が集まっています。サクラ、開花となるでしょうか」この土日はあいにくの雨となった秋田市。秋田