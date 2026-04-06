「風邪で寝込んでたらフクロウが様子を見に来た。なかなか寝かせてくれません」【動画】「ホホー」 フクロウが様子を見に来た瞬間そんなコメントと共に投稿された動画が、いま大きな話題を呼んでいます。主役は、フクロウ科の鳥「ベンガルワシミミズク」のアルマちゃん（4歳・男の子）。動画は、風邪で寝室のベッドに横たわる飼い主さんの視点から始まります。少し開いた扉の隙間から、じっとこちらをのぞき込んでいるアルマちゃん