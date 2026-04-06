デビュー翌年に新グレードを追加した現行モデル現在、ホンダのフラッグシップセダンとなる「アコード」は、現行型が2024年3月に日本での販売がスタートしました。発売から2年が経った現在、日本でもマイナーチェンジや一部改良が噂されています。【画像】超カッコイイ！ ホンダ最新「アコード」を画像で見る（44枚）どのようなモデルになると考えられるのでしょうか。2020年2月に発売となった先代の「アコード」は、モデル