「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月5日（日）の放送は、「コロチキ・ナダルをぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！【動画】コロチキ・ナダル 毒舌ライバーと口喧嘩でブチギレ！「テレビはオワコン」の挑発に「素人やん！」と猛反撃拳の代わりに言葉をぶつけ合うしゃべりの格闘技「口喧嘩」第2弾。今回は、“我こそは口喧嘩王”を名乗る3名が参戦し、コロコロチキチキペッパーズ・