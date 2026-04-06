ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜 夜8時54分 ※4月6日(月)は、夜8時放送)。【動画】青森で津軽三味線の猛特訓！憧れのスター・吉田兄弟の前で生演奏！世界大会優勝の高校生と5日間の猛特訓今回紹介するのは、アルゼンチン在住、「津軽三味線」を愛するロサリオさん。三味線は1500年代、沖縄の三線をもとに、日本独自に