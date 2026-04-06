岡山県笠岡市の笠岡湾干拓地で、約1000万本の菜の花が見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。 【写真を見る】【絶景】視界一面！約1000万本の菜の花が見ごろ「黄色のじゅうたんみたい！」笠岡湾干拓地【岡山】 （前田唯アナウンサー）「あたり一面、ぐるーっと360度に広がる、黄色い菜の花。春の暖かい風に乗って、甘い香りも漂ってきます」 咲き誇る「1000万本の菜の花」 いよいよ春も本番。笠岡市の道