春の全国交通安全運動が全国一斉に始まり、香川県庁でもきょう（6日）出発式が行われました。 【写真を見る】春の全国交通安全運動始まる 制度が改正された自転車の交通ルールの徹底など呼びかけ 今月15日まで【香川】 出発式には、警察や交通安全協会などから約100人が参加しました。今月（4月）1日に制度が改正された自転車の交通ルールの徹底のほか、子どもをはじめとする歩行者の安全確保などに重点を置き、各地