◇MLB ドジャース 8-6 ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)ドジャース・佐々木朗希投手がナショナルズ戦に先発も5回6失点で降板。試合後には打球がベースに当たり不運なタイムリーとなった場面に触れました。今季2度目の先発マウンドに立った佐々木投手は3回までに2失点すると、1点ビハインドの4回には不運が。2アウト2塁から相手打者をファーストゴロに打ち取ったかに思われましたが、打球は1塁ベースに当たると高く