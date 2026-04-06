阪神甲子園球場は６日、今季の同球場開幕戦となる７日・ヤクルト戦から「阪神タイガースクラブハウスハヤシライス」の販売を開始すると発表した。同商品は阪神のクラブハウス内の食堂で実際に提供されている「ハヤシライス」を再現。５月１日からは各店舗で土産商品の販売も開始する。クラブハウスのハヤシライスをこよなく愛するという阪神・近本光司外野手（３１）は「実は、レシピを調理スタッフの方に教えていただき、