韓国の情報機関は6日、北朝鮮がイランと距離を置いているという分析結果を明らかにしました。韓国の情報機関「国家情報院」は6日「北朝鮮がイランとの伝統的な関係から距離を置いている」と国会議員に報告しました。北朝鮮がアメリカと戦闘状態になっているイランに対し、今のところ武器と物資の供給を行っていないことや、外交メッセージを送っていないことを根拠として挙げています。また、国家情報院は北朝鮮の金正恩総書記が、