新日本プロレスは６日、次期シリーズ（１９日、後楽園ホールで開幕）の主要対戦カードを発表した。ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲは２５日広島大会でＶ６戦に臨む。その挑戦者決定戦は２０日後楽園大会で行われ、ＨＥＮＡＲＥ＆グレート―Ｏ―カーンと「毘沙門」こと後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩが激突する。広島大会ではＩＷＧＰジュニアタッグ王者の石森太二＆