新日本プロレスのＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）が、５月４日福岡大会で鷹木信悟（４３）とのＶ１戦に臨むことが６日に正式決定した。カラムは４日の両国大会で辻陽太を撃破し第８８代王者に輝いた。２３歳７か月での最高峰王座戴冠は、中邑真輔（現ＷＷＥ）の保持していた最年少記録を更新する快挙だった。決戦から二夜明けたこの日の会見では「この２年間、俺はいろいろなことに挑戦してきたが、そのたび