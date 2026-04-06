新日本プロレスは６日、次期シリーズ（１９日、後楽園ホールで開幕）の主要対戦カードを発表した。シリーズ最終戦の「レスリングどんたく」は５月３、４日の２連戦で行われる。初日の３日大会では東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンと極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」のドン・ファレによるスペシャルシングルマッチが決定。ウルフは「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」１回戦でファレに敗れており、今回がリ