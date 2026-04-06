フィギュアスケート界で男子の競技人口が減少している実情を、ロシア代表チームを率いる重鎮エレナ・チャイコフスカヤ監督が明かした。フィギュアスケート界は女子が競技に持つ選手は一定の水準を保っている一方で、男子は各国とも本格的に競技を行う選手の確保が喫緊の課題となっている。ロシアはウクライナ侵攻により４年以上にわたり国際大会から排除されている背景もあり、フィギュアスケート離れが深刻な様子。その実態