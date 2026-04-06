5月に東京・大阪・名古屋で来日ツアーを開催するサンダーキャット（Thundercat）が、通算5作目となるニューアルバム『Distracted』を〈Brainfeeder〉よりリリース。アデルやシーアとの仕事で知られるグレッグ・カースティンをプロデューサーに迎えた本作で、彼は「喪失」「現代のデート事情」「ネットの過剰摂取」に、ユーモアと苦労の末に得た視点を持って向き合っている。あのサンダーキャットでさえ、近頃は何かに集中するのが