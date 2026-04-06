【大人気連載プレイバック】#69【プレイバック】元巨人・清水隆行がこぼした一生に一度の本音「…だってボクの立場はいつも不安定ですから」■フリーアナ染谷恵二氏による「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第6回=2005年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。