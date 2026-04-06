佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年4月5日（日）（日本時間6日）MLB ワシントン・ナショナルズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ナショナルズ・パーク＞ 現地4月5日、敵地ナショナルズ・パークで行われたドジャース対ナショナルズの一戦は、ドジャースが8対6で勝利。ナショナルズをスイープし、チームは3連勝としている。 ドジャースは佐々木朗希（24）が先発登板。初回・