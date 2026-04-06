イングランド協会（ＦＡ）カップの準決勝の組み合わせ抽選会が５日に行われ、日本代表ＭＦ田中碧が所属するリーズは、チェルシーと対戦することが決まった。また、ＭＦ松木玖生が所属する２部サウサンプトンは、マンチェスターＣと決勝進出を懸けて激突する。試合は４月２５、２６日にサッカーの聖地・ウェンブリー・スタジアムで行われる。