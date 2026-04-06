株式会社ディー・エル・イーは、４月６日を「鷹の爪団・地球にやさしい世界征服の日」として、一般社団法人 日本記念日協会に申請し、正式に登録・制定されたことを発表した。「秘密結社鷹の爪」は「人と地球にやさしい世界征服」をたくらむ「鷹の爪団」が繰り広げる、誰もが楽しめるナンセンスコメディーアニメ。活動開始２０周年を機に記念日登録することで、これまで団員（ファン）とともに歩んできた歴史を祝うとともに、