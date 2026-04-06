■これまでのあらすじ夫の斗真に近づきながら、陥れた深山乙葉。彼女の狙いはなになのかわからずにいた澪。斗真は本当に問題を起こしたのか、恋愛感情のもつれなのか。斗真自身、何が起きているのかわからないと頭を抱える。そんな中、深山が斗真から手柄を横取りされていたと言い出すが、そのことでかえって澪は彼女の嘘を確信することに…。【浅田澪 Side Story】クライアントにデータを送ったのは夫ではなく、深山さんなのでし