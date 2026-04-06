公益社団法人日本プロゴルフ協会（以下ＰＧＡ）は６日、「第９３回日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」（報知新聞社後援）の記者会見を大会の舞台となる蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀・日野町）で行った。会見冒頭、ＰＧＡ明神正嗣会長があいさつし、大会アンバサダーとして、元メジャーリーガーで西武、ソフトバンク、中日でもプレーした松坂大輔氏、元サッカー日本代表の三浦淳宏氏、フリーアナウンサーの上重聡氏、