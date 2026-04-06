テレビ大分 高校野球、春の九州大会大分県予選。 6日の決勝戦は、大分上野丘 対 津久見という県立高校同士の対戦となりました。 九州大会出場をかけた決勝戦は、シード校を破って勝ち上がった大分上野丘と第2シードの津久見の対戦です。 試合は初回から動きます。上野丘は1回裏、1アウト3塁のチャンスで3番・秦の打球はセカンドの後方ライトの前に落ち、先制します。 一方、津久見も続く2回表、1アウト2塁の