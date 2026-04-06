吉本新喜劇の女性座員が、妻子のいるナインティナイン・岡村隆史に熱っぽい視線を向け……まさかの“昼ドラ展開”の予感!?禁断の恋が始まるかもしれないきっかけは、大阪で話題の進化系クロワッサンだった。 【TVer】トキメキ不可避！なるみ「イヤ～！久しぶりにこんな声出した……！」大阪上本町・超有名クロワッサン専門店の人気商品とは？ 大阪では、「明日のパン何食べるの？」「明日のパン買いに行こう」など