住宅ローン金利などにも影響する長期金利が一時、2.425%まで上昇しました。およそ27年ぶりの高い水準です。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時、2.425%まで上昇しました。1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準です。中東情勢をめぐる緊張状態が続くなか、日本時間のけさ、原油価格の指標となるWTI原油先物価格は一時、1バレル=115ドル台と、およそ1か月ぶりの水準まで上昇。国債は売られ