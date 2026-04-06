中東情勢によりエネルギーの供給懸念が強まる中、経団連の筒井会長は事態の長期化に備えて節約や需要の抑制について検討を始める必要性を指摘しました。経団連筒井義信 会長「長期化を想定した場合の次の打ち手として、需給両面で、総合的な検討を急ぐべきである」筒井会長は、6日の会見でこのように述べ、エネルギーの備蓄に余裕があるうちに節約や需要の抑制のあり方を検討していく必要性を指摘しました。そのうえで、政