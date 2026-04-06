うるうるした目であれもこれも頼ってくるようになったママ友。「新しいパパ」「頼りになる素敵なパパ」…!?語尾にハートマークがつく話し方、怖いです…！よもや旦那さん、息子の友だちのママにコロッと…なんてことないですよね!?>>【まんが】ママ友が夫を狙ってる?(ウーマンエキサイト編集部)