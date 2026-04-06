歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。4月8日に東京・有明アリーナでスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」へ向けた思いを綴っています。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「確認事をしてもしてもしてもしても終わらないもう昼夜は分からない」「全セクション本気だ」「今日もやり切れ私」ツアー開幕直前に想い浜崎あゆみさんは「確認事をしてもし