記者会見する青山学院大の葛野尋之教授（左端）＝6日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ青山学院大の葛野尋之教授ら刑事法の専門家有志が6日、東京都内で記者会見し、刑事裁判の再審手続きを迅速化するため「開始決定に対する検察の抗告は禁止すべきだ」とする緊急声明を公表した。同日明らかになった抗告を一部制限する政府の検討案に関し「制限をくぐり抜ける抗告は防げない」との批判も出た。緊急声明では、政府が進める再