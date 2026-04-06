女子POに進出し、記者会見でポーズをとる（左4人目から）NEC川崎の山田、SAGA久光の栄ら、8チームの主将＝6日、東京都内バレーボールの大同生命SVリーグで10日から始まる女子プレーオフ（PO）に進出した8チームの主将が6日、東京都内で記者会見し、レギュラーシーズン（RS）1位となったNEC川崎の山田は「強みはオフェンス。助け合って、お互いの攻撃力を引き出したい」と抱負を語った。2戦先勝のトーナメント方式。復帰した中