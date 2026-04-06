6日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比22銭円高ドル安の1ドル＝159円37〜39銭。ユーロは09銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円30〜34銭。朝方は中東情勢の悪化を懸念した「有事のドル買い」が先行したが、停戦を協議しているとの観測を受けて一時ドル買いが弱まった。市場関係者は「売り買いが交錯している」と話した。