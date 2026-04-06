4日、バスケットボール女子台湾代表ヘッドコーチへの就任が発表された秋田ノーザンハピネッツの前ヘッドコーチ＝前田顕蔵さん。秋田ヘ恩返しがしたいと始めた、退任後の活動の成果も報告しました。前田顕蔵さん「 保育園から借りてきました。『目録ってどうするの』とか言われて『お盆持っていきなさい！』」6日、県庁で行われたのは、秋田ノーザンハピネッツの前ヘッドコーチ＝前田顕蔵さん