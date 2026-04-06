バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは4日と5日、アウェーでアルバルク東京と対戦しました。両日ともに立ち上がりの精彩を欠き、4連敗です。レギュラーシーズン終了まで1か月を切った4日、ハピネッツは、同じ東地区のアルバルク東京とアウェーで対戦しました。ハピネッツ、立ち上がりから攻守で精彩を欠きました。東京のゴール下を中心とした攻めに苦しみ、