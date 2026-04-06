Aぇ! groupが、4thシングル『でこぼこライフ』を6月17日にリリース。また、本作のジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】Aぇ! group、4thシングル『でこぼこライフ』新ソロアーティスト写真） 本作の表題曲は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンド