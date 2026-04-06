3月23日、「UNAVERAGE SKILL LAB supported by CONVERSE」が船橋市立船橋高校（千葉県）にて開催され、富樫勇樹が市船橋高の男女バスケットボール部員たちにクリニックを行った。 スター選手の登場を今か今かと待ちわびる中、富樫が体育館に現れると、目前のスター選手に目を輝かせた高校生たち。だがすぐに、真剣な表情へと変わり、クリニックに励んだ。 取材協力＝コンバースジャパン株式会社