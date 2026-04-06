5人組動画クリエイター・コムドットが総合プロデュースを務めるイベント『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~（以下『CDF』）』（「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて独占生配信）が2026年7月30日（木）、東京ドームにて2年ぶりに開催される。 （関連：【写真あり】2人体制になってからは初めて『CDF』のステージに立つばんばんざい） 今回で3回目を迎えるイベントには、前回から引き続きの出演