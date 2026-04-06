日銀が６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円３７～３９銭と前日に比べ２２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円３０～３４銭と同０９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５６４～６５ドルと同０．００２２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS