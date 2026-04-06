TikTokクリエイターマネジメントで知られるPPP STUDIOが4月3日、都内でエンターテインメントレーベル「PPP Viral Entertainment」の設立記者会見を開催した。 （関連：【画像あり】高槻かなこや髙野清宗…「PPP Viral Entertainment」所属アーティストたち） レーベルヘッドを務める福田幹大氏が掲げたビジョンは「SNSのヒットから世界基準のエンターテインメントを生んでいく」