（高雄中央社）南部・高雄市政府衛生局は5日、市内の市場で販売された台湾風春巻き「潤餅」（ルンビン）を食べた人が相次いで医療機関を受診していると発表した。食中毒が発生した疑いがある。同局に報告された受診者数は6日午前9時までに134人に上り、このうち29人が入院して治療を受けている。5日の発表によると、患者はいずれも4日午前11時以降に春巻きを購入。最も早く発症した人では同日午後3時半ごろから下痢や腹痛、嘔吐、