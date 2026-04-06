Snow Peakの軽量折りたたみ傘「アンブレラUL（UG-135-AZ）」がAmazonで通常価格7,700円のところ15%OFFとなる6,545円で販売されている。 親骨にカーボンを採用し、カメラバッグに常備しても負担にならない約150gの重量が特徴といえる。 本格的な梅雨シーズンを前に、突然の雨対策として重宝しそうな1品だ。