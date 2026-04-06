上白石萌歌が自身のSNSを更新し、金髪姿のショットを披露した。 ■「にねんまえにいた自分が別人だった」と金髪姿を投稿 【写真】現在とはイメージが真逆！髪がハイトーンの2年前の懐かしショットを公開した上白石萌歌 Xには「フォルダの整理をしていたらにねんまえにいた自分が別人だった」というコメントを添えて、1枚の写真を披露。ドレッサーの前でカバンに荷物を詰め込んでいる上白石は、カワウソのぬい