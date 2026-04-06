【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー2周年を迎えたBABYMONSTERが、これを記念して新映像コンテンツ「[BAEMON NEWS 7] THE 1ST BM AWARDS…AND MORE」を公開した。 ■「6月にソウルを起点に、もっと多くのモンスティーズ（ファン名）に会いたい」 『BAEMON NEWS 7』は、2024年に初登場したニュースフォーマットの自社コンテンツで、今回はメンバーのいっそうアップグレードさ