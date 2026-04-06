【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、6月17日に4thシングル「でこぼこライフ」をリリースすることが決定。併せて、最新のアーティスト写真および、コミカルさとスタイリッシュさを兼ね備えたジャケット写真も公開された。 ■聴けば誰でも絶対にハイテンションになれる楽曲 「でこぼこライフ」は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』