日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2177枚だった。 ◯2026年4月限（特別清算日：4月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 2177(2177) バークレイズ証券1323(1323) SBI証券 2759(1191