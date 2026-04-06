クロエ・ジャオ監督の最新作『ハムネット』（4月10日公開）より、本作のプロデューサーを務める映画界の巨匠スティーヴン・スピルバーグの応援コメント映像が解禁された。【動画】S・スピルバーグによる応援コメント映像本作は、「第98回アカデミー賞」で主演女優賞（ジェシー・バックリー）を受賞したほか、「第83回ゴールデングローブ賞」で作品賞（ドラマ部門）と主演女優賞を獲得するなど、世界的に高い評価を受けている注